90م للبيع في كمبوند ميدتاون بمنطقة الr7

(للتقسيط)
|امتلك شقتك فورااا في ميدتاون سكاي في العاصمة الاداريه علي مساحة 122 فدان بمساحة 190 م ( 3غرفة+3حمام+مطبخ+ريسبيشن) ويحتوي علي جميع المراكز الخدامية: نادي رياضي مول تجاري كامل الخدمات نادي رياضي مول تجاري كامل الخدمات محلات تجاريه مقرات اداريه عيادات طبيه صيدليات بنوك لاستفسار تواصل معانا علي 01013937774 او راسلنا علي واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|موسي كوست- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|245,100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075513
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