90م للبيع في كمبوند ميدتاون بمنطقة الr7

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: 90م للبيع في كمبوند ميدتاون بمنطقة الr7 - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك فورااا في ميدتاون سكاي في العاصمة الاداريه علي مساحة 122 فدان بمساحة 190 م ( 3غرفة+3حمام+مطبخ+ريسبيشن) ويحتوي علي جميع المراكز الخدامية: نادي رياضي مول تجاري كامل الخدمات نادي رياضي مول تجاري كامل الخدمات محلات تجاريه مقرات اداريه عيادات طبيه صيدليات بنوك لاستفسار تواصل معانا علي 01013937774 او راسلنا علي واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: موسي كوست- العاصمة الاداريه الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 245,100 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/12/2020
رقم الإعلان: 2075513
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