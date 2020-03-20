7 سنين تقسيط بدون فوايد ومقدم 130 الف شقتك متشطبة في ابراج زيد

اختار المساحة اللي تناسبك واللي بتبدا من 55م ل 500 م وادفع مقدم اللي بيتحدد حسب المساحة واللي بيبدا من 130 الف وقسط علي 7 سنين بدون فوايد وكمان استلم متشطب بالمطابخ والتكيفات وبالجراج يعني مش هتدفع غير ثمن الوحده فقط وتقدر تسكن من اول ما تستلم ووفرنالك ثمن التشطيب اللي بيوصل احياننا اكبر من ثمن الشقة ومع شركة لها اسم كبير ora للتفاصيل كلمنا علي 01211411556