60 دقيقة من القاهرة ، شاليهك فى السخنة

(للبيع)
|60 دقيقة من القاهرة وهتكون فى شاليهك متشطب سوبر لوكس بالتكيفات فى العين السخنة ، شاليهك بيطل على البحر من كل الاتجاهات ، مكون من 3 غرفة – 2 حمام ، حواليك كل الخدمات اللى ممكن تحتاجها ( مطاعم – كافيهات – مولات – حمامات سباحة – اكوبارك) بمقدم 5% وتقسيط يصل الى 8 سنين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنه
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054276
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