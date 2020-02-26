60 دقيقة من القاهرة ، شاليهك فى السخنة

60 دقيقة من القاهرة وهتكون فى شاليهك متشطب سوبر لوكس بالتكيفات فى العين السخنة ، شاليهك بيطل على البحر من كل الاتجاهات ، مكون من 3 غرفة – 2 حمام ، حواليك كل الخدمات اللى ممكن تحتاجها ( مطاعم – كافيهات – مولات – حمامات سباحة – اكوبارك) بمقدم 5% وتقسيط يصل الى 8 سنين