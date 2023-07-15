5855 xeroxاله تصوير مستندات ليزر اسود

(For Sale)
|# ارابيا خبره 27 عام من27 سنه وشركه ارابيا للتجاره فى السوق المصرى بتقدم لعملاؤها افضل الحالالات والاسعار وخدمه ما بعد البيع 💯💯 وزى معودناكم باستمرار بنقدم اقوى العروض والخصومات 💪 اختار هديتك 👌 🎁طابعه كمبيوتر ليزر او 🎁 خصم 10 % او 🎁حبر يكفى لعمل عدد 30 الف نسخه عند شرائك اله تصوير المستندات الغنيه عن التعريف xerox 5855 ✔️سرعه 55 صوره / الدقيقه ✔️تكبير 400 % تصغير 25 % ✔️دوبلكس ( تصوير وطباعه على الوجهين اتوماتيك ) ✔️مقاس ورق a3 - a4 - a5 ✔️ امكانيه الطباعه من فلاشه ✔️وزن ورق من 70
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|arapia trading
|Telephone:
|01117345773
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|جسر السويس- النزهه
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1 Pound
|Posting Date:
|17/8/2023
|Ad Number:
|2240551
1 Pound
12,224,056 EG
1 Pound
1 Pound
10 Pound