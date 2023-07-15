5855 xeroxاله تصوير مستندات ليزر اسود

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Ad Photo: 5855 xeroxاله تصوير مستندات ليزر اسود - in Cairo Egypt

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# ارابيا خبره 27 عام من27 سنه وشركه ارابيا للتجاره فى السوق المصرى بتقدم لعملاؤها افضل الحالالات والاسعار وخدمه ما بعد البيع 💯💯 وزى معودناكم باستمرار بنقدم اقوى العروض والخصومات 💪 اختار هديتك 👌 🎁طابعه كمبيوتر ليزر او 🎁 خصم 10 % او 🎁حبر يكفى لعمل عدد 30 الف نسخه عند شرائك اله تصوير المستندات الغنيه عن التعريف xerox 5855 ✔️سرعه 55 صوره / الدقيقه ✔️تكبير 400 % تصغير 25 % ✔️دوبلكس ( تصوير وطباعه على الوجهين اتوماتيك ) ✔️مقاس ورق a3 - a4 - a5 ✔️ امكانيه الطباعه من فلاشه ✔️وزن ورق من 70
Contact The Advertiser:
Contact Name: arapia trading
Telephone: 01117345773

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: جسر السويس- النزهه
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1 Pound
Posting Date: 17/8/2023
Ad Number: 2240551
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Posting Date
Ad Photo: اله تصوير مستندات ليزر الوان 25-7120 xerox - in Cairo Egypt

اله تصوير مستندات ليزر الوان 25-7120 xerox

(For Sale)

- in Cairo Egypt

عشان خاطر عملاؤنا هنكرر عرضنا💣 # شغلك بالالوان مع ارابيا لتجاره محتاج تطبع وتصور بالالوان ل.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

15/7/2023
Ad Photo: ماكينات تصوير مستندات شارب استيراد الخارج - in Cairo Egypt

ماكينات تصوير مستندات شارب استيراد الخارج

(For Sale)

- in Cairo Egypt

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات عملائنا الكرام الحالين والحداد تتشرف الشركة إن تقدم لسيادتكم .
Location:

Cairo - Egypt

12,224,056 EG

10/6/2023
Ad Photo: ظ…ط§ظƒظٹظ†ظ‡ ظ„ظٹط²ط± ط§ظ„ظˆط§ظ† 6655 xerox - in Cairo Egypt

ظ…ط§ظƒظٹظ†ظ‡ ظ„ظٹط²ط± ط§ظ„ظˆط§ظ† 6655 xerox

(For Sale)

- in Cairo Egypt

بمناسبه قرب افتتاح المعرض الجديد لشركه ارابيا للتجاره نقدم لكم اقوى الخصومات الحقيقيه لموديلات متنو.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

28/5/2023
Ad Photo: الطابعه المتميزه xerox 3330 (wifi) - in Cairo Egypt

الطابعه المتميزه xerox 3330 (wifi)

(For Sale)

- in Cairo Egypt

شركه ارابيا لتجارة الالات التصوير والطباعه بتقدم لكم . 👈👈👈الطابعه المتم.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

22/5/2023
Ad Photo: تصليح ماكينات تصوير مستندات شارب - in Cairo Egypt

تصليح ماكينات تصوير مستندات شارب

(For Sale)

- in Cairo Egypt

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة إن تقدم لسيادتكم أفضل العروض من إصلاح صيانة آلا.
Location:

Cairo - Egypt

10 Pound

22/5/2023
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