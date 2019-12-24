57 الف فقط اشتري في ابراج العلمين وعيش علي بحر الساحل

مدينة متكاملة المرافق والخدمات ودور العبادة وممشي سياحي المدينة مصممة علي اجمل الاماكن في العالم والابراج اول اربع ابراج كوميرشال ايريا وحمامات سباحة وجيم وسبا وسونا سعر المتر بيبدا من 57 الف اشتري وعيش الرفاهية والتمير في الساحل للتفاصيل كلمنا 01211411556