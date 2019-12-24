57 الف فقط اشتري في ابراج العلمين وعيش علي بحر الساحل

(للبيع)
|مدينة متكاملة المرافق والخدمات ودور العبادة وممشي سياحي المدينة مصممة علي اجمل الاماكن في العالم والابراج اول اربع ابراج كوميرشال ايريا وحمامات سباحة وجيم وسبا وسونا سعر المتر بيبدا من 57 الف اشتري وعيش الرفاهية والتمير في الساحل للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|الساحل الشمالي- الساحل الشمالي
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|57,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046728
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77,000 جنيه