57 الف فقط اشتري في ابراج العلمين وعيش علي بحر الساحل

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مدينة متكاملة المرافق والخدمات ودور العبادة وممشي سياحي المدينة مصممة علي اجمل الاماكن في العالم والابراج اول اربع ابراج كوميرشال ايريا وحمامات سباحة وجيم وسبا وسونا سعر المتر بيبدا من 57 الف اشتري وعيش الرفاهية والتمير في الساحل للتفاصيل كلمنا 01211411556
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

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العنوان: الساحل الشمالي- الساحل الشمالي
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 57,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/12/2019
رقم الإعلان: 2046728
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صورة الاعلان: وحدات مصيفية باسعار ممتازة ترى البحر على أد جيبك - في الإسكندرية مصر

وحدات مصيفية باسعار ممتازة ترى البحر على أد جيبك

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بمقدم 55 الف وتقسيط على 50 شهر واجمالي سعر 165 الف تملك شقة مصيفية غرفتين وصالة بمساحة 85 متر بشاطيء.
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الإسكندرية - مصر
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24/12/2019
صورة الاعلان: شقه للبيع تري البحر اول الساحل الشمالي - في الإسكندرية مصر

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(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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صورة الاعلان: شقه للبيع خطوات من البحر في العجمي - في الإسكندرية مصر

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(للبيع)

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شقه للبيع خطوات من البحر في العجمي وتسلم فوري ( غرفه + ريسبشن + مطبخ + حمام ) مساحتها 50 م ادفع ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
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22/12/2019
صورة الاعلان: شقه للبيع علي بعد خطوات من البحر بالعجمي - في الإسكندرية مصر

شقه للبيع علي بعد خطوات من البحر بالعجمي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

22/12/2019
صورة الاعلان: شقه للبيع تنظر للبحر اول الساحل الشمالي - في الإسكندرية مصر

شقه للبيع تنظر للبحر اول الساحل الشمالي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

شقه للبيع تنظر للبحر اول الساحل الشمالي واستلام فوري غرفه + ريسبشن + مطبخ + حمام مساحتها 50 م ادف.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

95,000 جنيه

22/12/2019
صورة الاعلان: استثمار مضمون وتصييف بالاسكندرية بافضل العروض الشتوية - في الإسكندرية مصر

استثمار مضمون وتصييف بالاسكندرية بافضل العروض الشتوية

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بالنخيل2 ثلاث غرف + رسبشن على بعد 200 متر من البحر وترى البحر اجمالي السعر 170 الف ومقدم 50 الف وتقس.
العنوان:

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القسم: 

170,000 جنيه

19/12/2019
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صورة الاعلان: شقه للبيع تري البحر اول الساحل الشمالي - في الإسكندرية مصر

شقه للبيع تري البحر اول الساحل الشمالي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

شقه للبيع اول الساحل الشمالي تري البحر واستلام فوري غرفه + ريسبشن + مطبخ |+ حمام مساحتها 50 متر ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

95,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: شقه للبيع قريبه للبحر بالعجمي - في الإسكندرية مصر

شقه للبيع قريبه للبحر بالعجمي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

شقه للبيع خطوات للبحر في العجمي واستلام فوري غرفتين + ريسبشن + مطبخ + حمام مساحتها 80 متر ادفع مق.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: شقه للبيع تنظر للبحر اول الساحل الشمالي - في الإسكندرية مصر

شقه للبيع تنظر للبحر اول الساحل الشمالي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

شقه للبيع تنظر للبحر في اول الساحل الشمالي الصفا واستلام فوري غرفتين + ريسبشن + مطبخ + حمام مساحته.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: شقه للبيع تري البحر في العجمي - في الإسكندرية مصر

شقه للبيع تري البحر في العجمي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

شقه للبيع تري البحر في العجمي واستلام فوري غرفه + ريسبشن + مطبخ + حمام مساحتها 50 م ادفع المقدم 5.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: شقه للبيع في العجمي خطوات للبحر - في الإسكندرية مصر

شقه للبيع في العجمي خطوات للبحر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

شقه للبيع في العجمي خطوات للبحر وتسليم فوري ( غرفتين + ريسبشن + مطبخ + حمام ) مساحتها 80 متر ادفع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

15/12/2019
صورة الاعلان: شقه للبيع تري البحر اول الساحل الشمالي - في الإسكندرية مصر

شقه للبيع تري البحر اول الساحل الشمالي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

شقه للبيع تري البحر علي اول الساحل الشمالي واستلام فوري ( غرفه + ريسبشن + مطبخ + حمام ) مساحتها 50 .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

95,000 جنيه

15/12/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في اميز مكان في الساحل دقايق من اسكندرية ومارينا - في الإسكندرية مصر

امتلك شاليهك في اميز مكان في الساحل دقايق من اسكندرية ومارينا

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

في الكيلو 75 باقل مقدم في الساحل 5% بالتقسيط علي 8 سنين واستمتع باطول ممشي سياحي علي البحر واستمتع .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

54,000 جنيه

15/12/2019
صورة الاعلان: مصيفك عندنا في النخيل2 بالاسكندرية - في الإسكندرية مصر

مصيفك عندنا في النخيل2 بالاسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

فرصه فرصه لن تتكرر 😍😍😍😍😍😍😍 شقق مصيفيهӽ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

14/12/2019
صورة الاعلان: شقه للبيع خطوات للبحر في العجمي - في الإسكندرية مصر

شقه للبيع خطوات للبحر في العجمي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

شقه للبيع خطوات للبحر في العجمي وتسلم فوري غرفه + ريسبشن + مطبخ + حمام مساحتها 50 متر ادفع مقدم 2.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

77,000 جنيه

14/12/2019
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