57 الف امتلك وحدتك في ابراج العلمين وعيش علي بحر الساحل

بمقدم 57 الف جنية هتمتلك وحدتك في ابراج العلمين علي البحر واستمتع بخدمات مدينة العلمين والخدمات الموجوده في البرج من كوميرشال ايريا ومطاعم وكافيهات وجيم وحمامات سباحة وعيش علي بحر الساحل من اعلي مكان خليك مميز وامتلك في العلمين للتفاصيل كلمنا 01211411556