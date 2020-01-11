57 الف امتلك وحدتك في ابراج العلمين وعيش علي بحر الساحل

(للبيع)
|بمقدم 57 الف جنية هتمتلك وحدتك في ابراج العلمين علي البحر واستمتع بخدمات مدينة العلمين والخدمات الموجوده في البرج من كوميرشال ايريا ومطاعم وكافيهات وجيم وحمامات سباحة وعيش علي بحر الساحل من اعلي مكان خليك مميز وامتلك في العلمين للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|الساحل الشمالي- الساحل الشمالي
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|57,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048558
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