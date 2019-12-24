54 الف مقدم فقط تقدر تمتلك وتعيش في الكيلو 75 في الساحل

عيش في المربع الذهبي دقايق من مارينا واسكنرية واستمتع بكل الخدمات ( كافيهات – مطاعم – اكوا بارك – جيم – سبا – مول ) وخليك قريب من كل الاماكن وعيش جو الساحل مع عيلتك التفاصيل كلمنا 01211411556