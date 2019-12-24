54 الف مقدم فقط تقدر تمتلك وتعيش في الكيلو 75 في الساحل

(للبيع)
|عيش في المربع الذهبي دقايق من مارينا واسكنرية واستمتع بكل الخدمات ( كافيهات – مطاعم – اكوا بارك – جيم – سبا – مول ) وخليك قريب من كل الاماكن وعيش جو الساحل مع عيلتك التفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|الساحل الشمالي- الساحل الشمالي
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|54,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046513
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