50 م ل 250 م وحدتك كاملة التشطيب بالمطابخ والتكيفات وبدون فوايد علي 10 سني

امتلك وحدتك كاملة التشطيب بالمطابخ والتكيفات تشطيب مميز وراقي من شركة ora التابعة للمهندس نجيب ساويرس برؤية بانورما علي فيو مميز من الاند سكيب والاجونز بمساحة اللي تختارها من 50 م ل 250 م في اميز كمبوند في التجمع الخامس اخر شارع 90 وقسط علي 10 سنين وبدون فوايد اعرف اكتر عن الوحدات المتاحة وطرق السداد كلمنا للتفاصيل كلمنا 01211411556