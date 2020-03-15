50 م ل 250 م وحدتك كاملة التشطيب بالمطابخ والتكيفات وبدون فوايد علي 10 سني

(للبيع)
|امتلك وحدتك كاملة التشطيب بالمطابخ والتكيفات تشطيب مميز وراقي من شركة ora التابعة للمهندس نجيب ساويرس برؤية بانورما علي فيو مميز من الاند سكيب والاجونز بمساحة اللي تختارها من 50 م ل 250 م في اميز كمبوند في التجمع الخامس اخر شارع 90 وقسط علي 10 سنين وبدون فوايد اعرف اكتر عن الوحدات المتاحة وطرق السداد كلمنا للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056060
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