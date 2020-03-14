5 % وامتلك وحدة متشطبة دقايق من المحور في اميز كمبوند باكتوبر

(للبيع)
|كل عملاء اكتوبر والمهتمين بمشاريع المهندس صبور , دلوقت بدانا شلشلة من مشاريعنا سلسلة من مشاريعنا في اكتوبر في ارقي واميز كمبوند هناك كموند 70 في المياه فلل ودا بيضمن ليك رقي الكميونتي وجوده ما بعد البيع وخدمات مميزة ( مول – كوميرشال ايريا – لاند سكيب – كريستال لاجونز – club houses – مطاعم وكافيهات ) للتفاصيل اكتر كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|6 اكتوبر- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055960
180,000 جنيه
180,000 جنيه
180,000 جنيه
180,000 جنيه
239,000 جنيه
174,000 جنيه
90,000 جنيه
180,000 جنيه
90,000 جنيه
222,000 جنيه
194,000 جنيه
215,000 جنيه
196,000 جنيه
261,000 جنيه
191,000 جنيه