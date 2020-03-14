5 % وامتلك وحدة متشطبة دقايق من المحور في اميز كمبوند باكتوبر

كل عملاء اكتوبر والمهتمين بمشاريع المهندس صبور , دلوقت بدانا شلشلة من مشاريعنا سلسلة من مشاريعنا في اكتوبر في ارقي واميز كمبوند هناك كموند 70 في المياه فلل ودا بيضمن ليك رقي الكميونتي وجوده ما بعد البيع وخدمات مميزة ( مول – كوميرشال ايريا – لاند سكيب – كريستال لاجونز – club houses – مطاعم وكافيهات ) للتفاصيل اكتر كلمنا 01211411556