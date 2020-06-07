4auto to rent a car in dubai

(للإيجار)
|الجي كلاس الجديد 2019 اسود اللون مقدم من شركة 4 اوتو لتأجير السيارات الفاخرة والرياضية والعائلية والاقتصادية في دبي تجد المتعة في القيادة والسهولة في التحكم والسيطرة إضافة الى روعة وابداع التصميم الخارجي وخدمة 24 ساعة على مدار الساعة والسهولة والسرعة في التعامل وخدمة توصيل وتسليم واستلام السيارات من المطار والفنادق والى أي مكان الرجاء التواصل على الأرقام التالية : 00971562595593
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|4auto
|التليفون:
|0562595593
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|العنوان:
|القرهود - دبي - الإمارات العربية المتحدة- Dubai
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060432
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