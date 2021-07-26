4. مطلوب للعمل #بالسعودية #مهندسين ميكانيكي

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
4. مطلوب للعمل #بالسعودية #مهندسين ميكانيكي •خبره لا تقل عن 3 سنين •خبره في صيانه مضخات الاطفاء و المصاعد و تعبئه الطفايات •(توفر الشركة ( الاقامة + السكن +التامين الصحى + الانتقالات + تذاكرسفر ) •الرجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على الايميل لاجراء المقابلة •• لارسال السير الذاتيه و التواصل •• الوظيفة متاحة للمصريين فقط •• E-mail :Zhret.elhegaz@yahoo.com •• mob@whatsapp : 01099009306 •• HR Ahmed elmaraghy
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة زهرة الحجاز لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 400
التليفون: 01099009306

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العنوان: - جسر السويس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/7/2021
رقم الإعلان: 2100675
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مطلوب مهندس معمارى تصميم

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- في القاهرة مصر

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#مطلوب للعمل فى #السعوديه #مهندس كهرباء

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22/6/2021
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