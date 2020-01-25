30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
اسعار يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اختلافه عن غيره، لذلك يتم تصميمه بمعايير معينة لكي ينال اعجاب اولياء الامور و الاطفال فى الحضانات ولا يشعروا بالغضب اثناء ارتداؤه كل صباح. كما يتم تصنيع يونيفورم الحضانات من مواد خفيفة على بشرة الاطفال لا تسبب اى نوع من انواع الحساسية حتى يتمتع الاطفال بيومهم. ويمكن تنفيذ التصميمات الخاصه بالحضانة شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/1/2020
رقم الإعلان: 2050416
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24/1/2020
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21/1/2020
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شركات تصنيع يونيفورم مطاعم 01003358542–01200561116 احدث يونيفورم شيف restaurant uniform يونيفورم مط.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/1/2020
صورة الاعلان: طقم طباخ - شركات تصنيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

طقم طباخ - شركات تصنيع يونيفورم مطاعم

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- في الجيزة مصر

طقم طباخ - شركات تصنيع يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/1/2020
صورة الاعلان: أفضل شركة يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

أفضل شركة يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أفضل شركة يونيفورم فنادق 01003358542–01200561116 شركات تصنيع يونيفورم فنادق Hotel Uniforms تليفون :.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/1/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم امن - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم امن 01003358542–01200561116 زى حراس الامن شركات تصنيع يونيفورم امن مصنع يونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم رجالى - في الجيزة مصر

يونيفورم رجالى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم رجالى 01022216888–01119959296 يونيفورم شيفات اكبر شركة يونيفورم بمصر مصانع يونيفورم شركة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/1/2020
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