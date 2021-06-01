3.مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب_بيطري خبرة •خبرة 5 سنوات •خبرة فى العمليات و السونار و الحيوانات الكبيره •السن لا يزيد عن 40 سنة •راتب ثابت + نسبة •(توفر الشركة ( الاقامة + السكن +التامين الصحى + الانتقالات + تذاكرسفر ) •الرجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على الايميل لاجراء المقابلة •• لارسال السير الذاتيه و التواصل