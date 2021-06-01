3.مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب_بيطري خبرة

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تفاصيل الإعلان
3.مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب_بيطري خبرة •خبرة 5 سنوات •خبرة فى العمليات و السونار و الحيوانات الكبيره •السن لا يزيد عن 40 سنة •راتب ثابت + نسبة •(توفر الشركة ( الاقامة + السكن +التامين الصحى + الانتقالات + تذاكرسفر ) •الرجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على الايميل لاجراء المقابلة •• لارسال السير الذاتيه و التواصل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة زهرة الحجاز لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 400
التليفون: 01099009306

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - جسر السويس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/6/2021
رقم الإعلان: 2095919
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