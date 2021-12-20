(للبيع)
|عرض نـاااااااااااار ( و بسعر مصنع ) إلحقى إحجزى ع رقم الواتس 👇 ( الكمية محدودة ) 2 طقم ملاية كرانيش ( الفراشة السعيدة ) 8 قطع من القطن التركى لـ 2 سرير 120 سم عرض خاص حتى نهاية ديسمبر بـ 320 ج بدلا من 360 ج مقاسات الطقم : 2 ملاية 200 * 240 2 مخدة 120 * 45 4 خدادية 50 * 70 التسليم فورى - للحجز و الطلب : 01212292336 التوصيل داخل الاسكندرية مجانا التوصيل لجميع المحافظات و السعر غير شامل الشحن منتجات : ملايات سرير تركى,أطقم ملايات سرير تركى,أشكال ملايات سرير تركى,أحدث أطقم ملايات سرير تركى,ملايات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نور الجنة
|التليفون:
|01212292336
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|فيكتوريا المنتزة الاسكندرية- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|320 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115896
630 جنيه
1,940 جنيه
1,500,000 جنيه
14,000 جنيه
14,000 جنيه
اتصل
220 جنيه
550 جنيه
50,000 جنيه
اتصل
16,000 جنيه
2,800,000 جنيه
6,000 جنيه
1 جنيه
13,000 جنيه