عرض نـاااااااااااار ( و بسعر مصنع ) إلحقى إحجزى ع رقم الواتس 👇 ( الكمية محدودة ) 2 طقم ملاية كرانيش ( الفراشة السعيدة ) 8 قطع من القطن التركى لـ 2 سرير 120 سم عرض خاص حتى نهاية ديسمبر بـ 320 ج بدلا من 360 ج مقاسات الطقم : 2 ملاية 200 * 240 2 مخدة 120 * 45 4 خدادية 50 * 70 التسليم فورى - للحجز و الطلب : 01212292336 التوصيل داخل الاسكندرية مجانا التوصيل لجميع المحافظات و السعر غير شامل الشحن منتجات : ملايات سرير تركى,أطقم ملايات سرير تركى,أشكال ملايات سرير تركى,أحدث أطقم ملايات سرير تركى,ملايات