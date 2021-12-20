2 طقم ملاية كرانيش ( الفراشة السعيدة ) 8 قطع من القطن التركى لـ 2 سرير 120

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
عرض نـاااااااااااار ( و بسعر مصنع ) إلحقى إحجزى ع رقم الواتس 👇 ( الكمية محدودة ) 2 طقم ملاية كرانيش ( الفراشة السعيدة ) 8 قطع من القطن التركى لـ 2 سرير 120 سم عرض خاص حتى نهاية ديسمبر بـ 320 ج بدلا من 360 ج مقاسات الطقم : 2 ملاية 200 * 240 2 مخدة 120 * 45 4 خدادية 50 * 70 التسليم فورى - للحجز و الطلب : 01212292336 التوصيل داخل الاسكندرية مجانا التوصيل لجميع المحافظات و السعر غير شامل الشحن منتجات : ملايات سرير تركى,أطقم ملايات سرير تركى,أشكال ملايات سرير تركى,أحدث أطقم ملايات سرير تركى,ملايات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: نور الجنة
التليفون: 01212292336

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العنوان: فيكتوريا المنتزة الاسكندرية- الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 320 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/12/2021
رقم الإعلان: 2115896
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السعر
تاريخ الإعلان
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(للبيع)

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20/12/2021
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القاهرة - مصر

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1,500,000 جنيه

19/12/2021
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19/12/2021
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19/12/2021
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صيانة ثلاجات وديب فريزر وايت ويل

(فرص)

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الدقهلية - مصر
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220 جنيه

19/12/2021
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احجزH1ليموزي ن مصر توصيلك|استقب الك مطارات

(للإيجار)

فان H1للايجار لتوصيل واستقبال المطارات بخصم يصل الي 20% علي جميع الرحلات السياحية والتنقل الجماعى خ.
العنوان:

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550 جنيه

19/12/2021
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طبي للبيع في مشاريع تجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة 50

(للبيع)

بشرة سارة للاطباء والصيادلة ومعامل التحاليل ومراكز الاشعة تملك وحدة طبية بمقدم 10% فقط تبداء من 50 .
العنوان:

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19/12/2021
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تعلن #شركةالباحه للتوظيف_بالخارج عن توافر فرص عمل مطلوب للعمل فى شركة مقاولات فى مدينه الرياض فى الس.
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19/12/2021
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شقق مفروشة للايجار

(للإيجار)

لعشاق التميز والرقي متاح الان عرض شقة مفروشة للايجااليومي والشهري بموقع ممتازجدا بمدينة نصر بالقرب م.
العنوان:

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16,000 جنيه

19/12/2021
صورة الاعلان: شقق فاخرة للبيع

شقق فاخرة للبيع

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العنوان:

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2,800,000 جنيه

19/12/2021
صورة الاعلان: شقق فاخرة للبيع

شقق فاخرة للبيع

(للإيجار)

مطلوب فورا شقق قانون جديد لسرعه التعاقد في مكرم و عباس العقاد وقريب من سيتي ستار بسعر 6000.
العنوان:

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القسم: 

6,000 جنيه

19/12/2021
صورة الاعلان: متخصصون في جميع الأزياء الموحدة

متخصصون في جميع الأزياء الموحدة

(للبيع)

متخصصون في جميع الأزياء الموحدة 01118689995 (شركة السلام لليونيفورم ) شركة السلام لليونيفورم لدينا .
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

19/12/2021
صورة الاعلان: شقق مفروشة للايجار

شقق مفروشة للايجار

(للإيجار)

عرووووض اليوم متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز جدا في مدينة نصر فيو حديقه .
العنوان:

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القسم: 

13,000 جنيه

19/12/2021
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