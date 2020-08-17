(للبيع)
|2 شقق للبيع ارضى بحديقة داخل كومباوند بانورما الشروق هاى لوكس شقة تحفة 106 متر + 40 حديقة داخل كومباوند بانورما الشروق تتكون من 2 نوم + 2 استقبال + 2 حمام + مطبخ امريكان حديقة خاصة و مرزوعة 40 متر بتطل على حديقة 5 فدان بالكومباوند موقع مميزا جدا و بحرى شرقى مطلوب البيع كاش بسعر مميزا جدا و الصور كلها على الصفحة نرجو من المهتمين و الجادين فقط بالشراء الاتصال على ارقمنا و نعتزر بعدم الرد على اى تعليقات ما يوجد عروض
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هانى
|التليفون:
|01221632233
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|العنوان:
|- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065274
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