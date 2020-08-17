2 شقق للبيع ارضى بحديقة داخل كومباوند بانورما الشروق هاى لوكس شقة تحفة 106 متر + 40 حديقة داخل كومباوند بانورما الشروق تتكون من 2 نوم + 2 استقبال + 2 حمام + مطبخ امريكان حديقة خاصة و مرزوعة 40 متر بتطل على حديقة 5 فدان بالكومباوند موقع مميزا جدا و بحرى شرقى مطلوب البيع كاش بسعر مميزا جدا و الصور كلها على الصفحة نرجو من المهتمين و الجادين فقط بالشراء الاتصال على ارقمنا و نعتزر بعدم الرد على اى تعليقات ما يوجد عروض