2 سخان مياة كهربائى إستعمال بسيط 20 و 80 لتر يسلم فى فبراير 2022

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: 2 سخان مياة كهربائى إستعمال بسيط 20 و 80 لتر يسلم فى فبراير 2022 - في القاهرة مصر

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تخفيض 20% للتسليم فى فبراير 2022 1 سخان مياة كهربائى موديل فريش 20 لتر إستعمال بسيط 1 سخان مياة كهربائى 80 لتر موديل سيرمكس إيطالى إستعمال بسيط
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محيى الدين محمد
التليفون: 01030971275

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العنوان: الرحاب 2، مجموعة 121- مدينة الرحاب
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,100 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/12/2021
رقم الإعلان: 2115074
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14/12/2021
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14/12/2021
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13/12/2021
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الجيزة - مصر

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13/12/2021
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