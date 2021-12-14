2 سخان مياة كهربائى إستعمال بسيط 20 و 80 لتر يسلم فى فبراير 2022

(للبيع)
|تخفيض 20% للتسليم فى فبراير 2022 1 سخان مياة كهربائى موديل فريش 20 لتر إستعمال بسيط 1 سخان مياة كهربائى 80 لتر موديل سيرمكس إيطالى إستعمال بسيط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محيى الدين محمد
|التليفون:
|01030971275
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|العنوان:
|الرحاب 2، مجموعة 121- مدينة الرحاب
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115074
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