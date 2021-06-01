2.#مطلوب للعمل فى #السعوديه #مهندس كهرباء •#خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى #انظمه الانذار و #الحريق •#حاصل على شهاده الاوشا و cpr • (توفر الشركة ( الاقامة + السكن +تذكره قدوم + تذاكر طيران عند اكمال مده العقد +بونص شهرى +بونص مشاريع ) •الرجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على الايميل لاجراء المقابلة •• لارسال السير الذاتيه و التواصل •• الوظيفة متاحة للمصريين فقط •• E-mail :Zhret.elhegaz@yahoo.com •• mob@whatsapp : 01099009306 •• HR :Ahmed elmaraghy