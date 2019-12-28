190 الف مقدم فقط امتلك شاليهك في منطقة طواحين الهوا في السخنة

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تفاصيل الإعلان
شاليهك استلام فوري في قريتنا في السخنة اشتري شاليهك وعيش صيف وشتا في احلي جو طول السنة تقدر تعيش في السخنة واستمتع باحلي الخدمات الشاطئية ( سنيمات – مسارح وحفلات لاكبر النجوم – ملاعب وكافيهات –club houses ) للتفاصيل 01211411556
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

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العنوان: العين السخنة- العين السخنة
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 190,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/12/2019
رقم الإعلان: 2046977
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هتمتلك شاليهك في قريتنا في السخنة وعيش هناك لان بيتك مبقاش بعيد 50 دقيقة تروح شغلك من شاليهك في ال.
القسم: 

140,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: شاليهك في اميز القري في السخنة وعلي اكبر اكو بارك في الشرق الاوسط - في العين السخنة مصر

شاليهك في اميز القري في السخنة وعلي اكبر اكو بارك في الشرق الاوسط

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

القرية علي مساحة 60 فدان مساحات واسعة من الاند سكيب والاجونز وماريتا لليخوت وفندق سياحي وممشي واقوي.
القسم: 

160,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: امتلك وحدتك في majada السخنة وعيش الرفاهية 140 الف مقدم فقط - في العين السخنة مصر

امتلك وحدتك في majada السخنة وعيش الرفاهية 140 الف مقدم فقط

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

هتمتلك شاليهك فيو بحر واستمتع بجواء قريتنا من خدمات شاطئية من club houses واستمتع واجمل الانشطة علي.
القسم: 

140,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: 190 الف بس استمتع بالصيد وبحياة لرفاهية من قريتنا في السخنة - في العين السخنة مصر

190 الف بس استمتع بالصيد وبحياة لرفاهية من قريتنا في السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

بمقدم 190 الف مقدم وبالتقسيط علي 7 سنين استمتع باكبر اكوا بارك في الشرق الاوسط في مدينة الجلالة ومنا.
القسم: 

190,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين شاليهك في المونت جلالة - في العين السخنة مصر

بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين شاليهك في المونت جلالة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

المونت جلالة قرية علي الاستايل الاوربي قرية كلها فيو بحر فيها احلي الخدمات اللي تخليك عايش ومستمتع ب.
القسم: 

1,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: شاليهك استلام فوري في قريتنا في طواحين الهوا - في العين السخنة مصر

شاليهك استلام فوري في قريتنا في طواحين الهوا

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

دلوقتي هتمتلك شاليهك وتسكن في بشكل فوري واستمتع باكبر نادي صحي واجمل الخدمات الشاطئية سنيما علي الب.
القسم: 

190,000 جنيه

11/12/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في اجمل قري السخنة بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين - في العين السخنة مصر

امتلك شاليهك في اجمل قري السخنة بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

هتملتلك شاليهك علي اجمل واميز القري في السخنة وعيش الرفاهية علي اجمل انفينتي بول في السخنة مساحات .
القسم: 

160,000 جنيه

8/12/2019
صورة الاعلان: عيش علي اقرب قرية 50 دقيقة من القاهرة - في العين السخنة مصر

عيش علي اقرب قرية 50 دقيقة من القاهرة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

عيش علي اقرب قرية 50 دقيقة من القاهرة ليه تبعد عن اللي بتحبهم وعن شغلك وليه تعيش في زحمة القاهرة ا.
القسم: 

140,000 جنيه

8/12/2019
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