190 الف مقدم فقط امتلك شاليهك في منطقة طواحين الهوا في السخنة

(للبيع)
|شاليهك استلام فوري في قريتنا في السخنة اشتري شاليهك وعيش صيف وشتا في احلي جو طول السنة تقدر تعيش في السخنة واستمتع باحلي الخدمات الشاطئية ( سنيمات – مسارح وحفلات لاكبر النجوم – ملاعب وكافيهات –club houses ) للتفاصيل 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|190,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046977
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