190 الف بس استمتع بالصيد وبحياة لرفاهية من قريتنا في السخنة

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تفاصيل الإعلان
بمقدم 190 الف مقدم وبالتقسيط علي 7 سنين استمتع باكبر اكوا بارك في الشرق الاوسط في مدينة الجلالة ومناطق لسباقات عالمية وممشي سياحي كافيهات وشوبينج لبرندات عالمية عيش الانبساط واستمتع بكل دقيقة في حياتك علي بحر السخنة قرية علي البحر مساحات تبدا من 110 م للتفاصيل 01211411556
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

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العنوان: العين السخنة- العين السخنة
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 190,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/12/2019
رقم الإعلان: 2045452
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الحق احجز وحدتك فى المرحله الجديد بالمونت جلاله

(للبيع)

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القسم: 

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20/11/2019
صورة الاعلان: للبيع شاليه فى العين السخنه 112م - في العين السخنة مصر

للبيع شاليه فى العين السخنه 112م

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

بدون مقدم شاليه فى العين السخنه امكانيه التقسيط على 10 سنين بدون مقدم و بدون فوائد تشطيب سوبر لو.
القسم: 

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19/11/2019
صورة الاعلان: شاليه فى العين السخنه بدون مقدم على 10 سنين - في العين السخنة مصر

شاليه فى العين السخنه بدون مقدم على 10 سنين

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

تملك الشاليه الخاص بالعين السخنه بتقسيط على 10 سنين بدون فوائد كومبود: phia sokhna مساحه الشاليه .
القسم: 

2,000,000 جنيه

19/11/2019
صورة الاعلان: استمتع باجمل بحر علي خليج السويس في palm beach السخنة - في العين السخنة مصر

استمتع باجمل بحر علي خليج السويس في palm beach السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

اشتري شاليهك علي جامل بحر في السخنة واستمتع باجمل الفيو علي اجمل قري السخنة وعيش علي البحر بممقدم 1.
القسم: 

130,000 جنيه

19/11/2019
صورة الاعلان: عيش علي Majada السخنة واستمع باجمل قرية في السخنة - في العين السخنة مصر

عيش علي Majada السخنة واستمع باجمل قرية في السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

هتمتلك شاليهك في اجمل قري السخنة و اكبر مساحات من الكريستال لاجونز واقل نسبة مباني استمتع بالخدمات .
القسم: 

140,000 جنيه

19/11/2019
صورة الاعلان: Bella vento السخنة استمتع بحياتك علي البحر - في العين السخنة مصر

Bella vento السخنة استمتع بحياتك علي البحر

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

هتمتلك شاليهك علي البحر في bella vento دقايق من مدينة الجلالة واستمتع بجمل الخدمات في لقرية وعلي ال.
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19/11/2019
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