190 الف بس استمتع بالصيد وبحياة لرفاهية من قريتنا في السخنة

(للبيع)
|بمقدم 190 الف مقدم وبالتقسيط علي 7 سنين استمتع باكبر اكوا بارك في الشرق الاوسط في مدينة الجلالة ومناطق لسباقات عالمية وممشي سياحي كافيهات وشوبينج لبرندات عالمية عيش الانبساط واستمتع بكل دقيقة في حياتك علي بحر السخنة قرية علي البحر مساحات تبدا من 110 م للتفاصيل 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|190,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045452
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