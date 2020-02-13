160م بجراند سيتي زهراء المعادي سوبر لوكس

(للبيع)
|جراند سيتي معمار المرشدي بزهراء المعادي شقة 160م هاي سوبر لوكس واجهة بحري شرقي فيو شارع رئيسي بعرض 24م الدور 11 الكمبوند به نادي رياضي واجتماعي ملاعب كرة قدم _ بحيرة صناعية _ لاند سكيب _ كيدز اريا _ ممشي _ مسجد _ حضانة _ امن 24 س _ كاميرات مراقبة _
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mahmoud El Masri
|التليفون:
|+201143766641 -201006945112
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|العنوان:
|زهراء المعادى- زهراء المعادى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,050,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052674
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