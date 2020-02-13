160م بجراند سيتي زهراء المعادي سوبر لوكس

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صورة الاعلان: 160م بجراند سيتي زهراء المعادي سوبر لوكس - في القاهرة مصر

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جراند سيتي معمار المرشدي بزهراء المعادي شقة 160م هاي سوبر لوكس واجهة بحري شرقي فيو شارع رئيسي بعرض 24م الدور 11 الكمبوند به نادي رياضي واجتماعي ملاعب كرة قدم _ بحيرة صناعية _ لاند سكيب _ كيدز اريا _ ممشي _ مسجد _ حضانة _ امن 24 س _ كاميرات مراقبة _
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mahmoud El Masri
التليفون: +201143766641 -201006945112

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العنوان: زهراء المعادى- زهراء المعادى
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,050,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/2/2020
رقم الإعلان: 2052674
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13/2/2020
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13/2/2020
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13/2/2020
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القاهرة - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

12/2/2020
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- في القاهرة مصر

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القسم: 

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12/2/2020
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- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

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12/2/2020
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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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12/2/2020
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- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

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12/2/2020
صورة الاعلان: وسط كل خدماتك امتلك شقتك بالعاصمة - في القاهرة مصر

وسط كل خدماتك امتلك شقتك بالعاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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12/2/2020
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العنوان:

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12/2/2020
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11/2/2020
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