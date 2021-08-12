150م للايجار يصلح اداري او سنتر تعليمي في عين شمس فوق مول العصر

(للإيجار)
|للايجار فقط بمساحة 150م متشطب بكامل منقسم 3غرف وصاله كبيره يصلح مقر اداري او سنتر تعليمي موقعه مميز علي شارع عين شمس الرائسي فوق مول العصر للاكمبيوتر للاتصال علي رقم1550678469
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mohammed Ali ال
|التليفون:
|01020181762
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|العنوان:
|224991113- عين شمس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102590
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