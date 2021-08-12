150م للايجار يصلح اداري او سنتر تعليمي في عين شمس فوق مول العصر

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تفاصيل الإعلان
للايجار فقط بمساحة 150م متشطب بكامل منقسم 3غرف وصاله كبيره يصلح مقر اداري او سنتر تعليمي موقعه مميز علي شارع عين شمس الرائسي فوق مول العصر للاكمبيوتر للاتصال علي رقم1550678469
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mohammed Ali ال
التليفون: 01020181762

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 224991113- عين شمس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 7,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/8/2021
رقم الإعلان: 2102590
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