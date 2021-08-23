(للبيع)
|11CUTS متجر اللحوم الفاخرة وأدوات الشواء 11CUTS متجر لحوم متخصص يوفر أجود أنواع اللحوم المختارة بعناية وصوصات متنوعة لتضيف لك تجربة مميزة. نوفر كل ما يخص الشواء من أدوات ومعدات تحتاجها لتستمتع بتجربة فريدة لطعم اللحم الأصلي. قم بزيارة فرعنا واختر اللحم ولا تشيل هم الباقي نسعد بخدمتكم طوال أيام الأسبوع من الساعة ٢ ظهرا - 12 مساء متواجدين في الرياض - طريق الثمامة تابعونا لمعرفة كل جديد من 11CUTS الموقع :
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد
|التليفون:
|01220282253
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103282
15,000 ريال
14,000 ريال
14,000 ريال
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966 ريال
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