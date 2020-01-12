10% مقدم و10% خصم للمتر وبلتقسيط علي8 سنين في العتال هولدينج العاصمة

(للبيع)
|عرض خاص ولفترة محدوده ادفع مقدن 10 % تاخد خصم 10% للمتر وبالتقسيط علي 8سنين وعيش في العاصمة الادارية بالقرب من ثالث اكبر محورR7 واستمتع باميز الخدمات في المشروع لاند سكيب كيدز ايريا مطبخ مركزي للمدينة وغرفة للمذاكرة الاولاد في لوبي لكل بلوك للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه- العاصمه الاداريه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|140,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048886
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