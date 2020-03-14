10 في الميه مقدم و9 سنين تقسيط امتلك شالية في اجمل مكان في العين السخنة جنب

(للبيع)
|بمقدم 94000 جنية امتلك شالية 83 متر تشطيب هاي لوكس وتكييفات ومطبخ صيفك عندنا اجمل لباقي التفاصيل ابعتلي رسالة او كلمني علي موبايل رقم 01010156690
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد
|التليفون:
|01010156690
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|العنوان:
|- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|940,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056103
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