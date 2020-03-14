10 في الميه مقدم و9 سنين تقسيط امتلك شالية في اجمل مكان في العين السخنة جنب

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
بمقدم 94000 جنية امتلك شالية 83 متر تشطيب هاي لوكس وتكييفات ومطبخ صيفك عندنا اجمل لباقي التفاصيل ابعتلي رسالة او كلمني علي موبايل رقم 01010156690
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد
التليفون: 01010156690

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - 6 اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 940,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/3/2020
رقم الإعلان: 2056103
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: الحق اول سعر لاول مرحلة لاول مشروع لصبور في اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

الحق اول سعر لاول مرحلة لاول مشروع لصبور في اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

مستني ايه صبور بيطرح اول مشروع ليه في اكتوبر واول عرض سعر مميز بيدا من مقدم 180 الف جنية وبالتقسيط.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

14/3/2020
صورة الاعلان: 5 % وامتلك وحدة متشطبة دقايق من المحور في اميز كمبوند باكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

5 % وامتلك وحدة متشطبة دقايق من المحور في اميز كمبوند باكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

كل عملاء اكتوبر والمهتمين بمشاريع المهندس صبور , دلوقت بدانا شلشلة من مشاريعنا سلسلة من مشاريعنا في.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

14/3/2020
صورة الاعلان: اكتر من 50% اتباع من كمبوند صبور الحق امتلك شقتك بمقدم 5% - في 6 أكتوبر مصر

اكتر من 50% اتباع من كمبوند صبور الحق امتلك شقتك بمقدم 5%

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

قسطك في كمبوند صبور بدون فوايد علي 10 سنين عرض سعر مش موجود في اكتوبر كلها ودا لان دي اول مشاريع صب.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

14/3/2020
صورة الاعلان: امتلك في اول مشاريع لصبور في اكتوبر وقسط علي 10سنين - في 6 أكتوبر مصر

امتلك في اول مشاريع لصبور في اكتوبر وقسط علي 10سنين

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

كل اللي شاف مشاريع صبور في التجمع وحابب ينضم لعملاء صبورويعيش في اكتوبر صبور انشاء اول كمبوند سكني .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

13/3/2020
صورة الاعلان: لاول مرة باكتوبر في ارقي كمبوند من صبوربالتقسيط علي 10 سنين - في 6 أكتوبر مصر

لاول مرة باكتوبر في ارقي كمبوند من صبوربالتقسيط علي 10 سنين

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

وحدتك في ارقي كمبوند من صبور في اكتوبر بالتقسيط علي 10 سنين بدون فوايد وبمقدم 10% الكمبوند كامل الخ.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: بتدور ع راحتك تعالى امتلك شقتك فى 6 اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

بتدور ع راحتك تعالى امتلك شقتك فى 6 اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

راحتك اللى بتدور عليها عندنا فى 6 اكتوبر بامتلاك شقة بجاردن خاصة بيك ولعيلتك وسط حياة متكاملة قريب م.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

239,000 جنيه

11/3/2020
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صورة الاعلان: خد افضل قرار وامتلك شقتك فى Sun Capital - في 6 أكتوبر مصر

خد افضل قرار وامتلك شقتك فى Sun Capital

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

افضل قرار هتاخده هو امتلاك شقة فى Sun Capital وسط افضل الخدمات مستشفى عالمية وجامعة انترناشونال ومبن.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: امتلك وحدتك متشطبة بمقدم 5% في اميز دقايق من ميدان جهينة - في 6 أكتوبر مصر

امتلك وحدتك متشطبة بمقدم 5% في اميز دقايق من ميدان جهينة

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

ادفع 5% فقط مقدم واستلم وحدتك كاملة التشطيب في ارقي كمبوند في اكتوبر كيفا بجوار بالم هيلز اكتوبر ان.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

90,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: فرصتك احجز وحدتك باول مشروع لصبور في اكتوبر وادفع 5% مقدم فقط - في 6 أكتوبر مصر

فرصتك احجز وحدتك باول مشروع لصبور في اكتوبر وادفع 5% مقدم فقط

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

امتلك وحدتك في اول مشاريعنا في اكتوبر مع شركة صبور بمقدم 5% وبالتقسيط علي 10 سنين علي مساحة 104 فدا.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: قسط علي 10 سنين واستلم من غير تعب متشطب بالتكيفات والمطبخ - في 6 أكتوبر مصر

قسط علي 10 سنين واستلم من غير تعب متشطب بالتكيفات والمطبخ

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

استلم وحدتك وانت مرتاح مع شركة ora في التجمع الخامس من غير تعب في التشطيب بالتكيفات والمطبخ والجراج.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

90,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: بتدور ع افضل الاسعارتعالى امتلك شقتك فى العاصمة السياحية - في 6 أكتوبر مصر

بتدور ع افضل الاسعارتعالى امتلك شقتك فى العاصمة السياحية

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقتك فى العاصمة السياحية بافضل سعر للمتر وبمستوى عالى من الخدمات قريب من اضخم المولات التجارية وكافي.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

222,000 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: شقتك بالتقسيط المريح فى العاصمة السياحية - في 6 أكتوبر مصر

شقتك بالتقسيط المريح فى العاصمة السياحية

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

امتلك شقة فى العاصمة السياحية 158 م (3غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) قريب من مول مصر ومدينة الانت.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

194,000 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: بالقرب من مطار سفنكس امتلك شقتك فى صن كابيتال - في 6 أكتوبر مصر

بالقرب من مطار سفنكس امتلك شقتك فى صن كابيتال

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

قريب من مطار سفنكس امتلك شقتك فى صن كابيتال وسط كل الخدمات كافيهات ومطاعم و3 فنادق كبيرة ومول مصر وم.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

215,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: عايز شقة للبيع بموقع مميز فى 6اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

عايز شقة للبيع بموقع مميز فى 6اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقتك فى 6 اكتوبر قريبة من 3 فنادق عالمية ومستشفيات دوليه وكافيهات ومطاعم وclub house شقتك 159 م (3 غ.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

196,000 جنيه

2/3/2020
صورة الاعلان: شقتك قريبة من مول مصر فى العاصمة السياحية - في 6 أكتوبر مصر

شقتك قريبة من مول مصر فى العاصمة السياحية

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقة للبيع قريبة من مول مصر فى العاصمة السياحية ووسط كل خدماتك كافيهات ومطاعم ومبنى ادارى وتجارى ومدي.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

261,000 جنيه

2/3/2020
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