10 سنين تقسيط وبدون فوايد و كاملة التجهزات في اقرب وقت في التجمع

(للبيع)
|انت بتقسط وحدتك بالتجمع في اميز كمبوند من ora الشركة الي انشاءات اكتر من مشروع منهم ابراج النيل وابراج زايد اللي لسه تحت الانشاء وكمبوند زيد ايست في التجمع واللي بتتميز بسرعة الانشاء والتسليم قبل الميعاد متشطبة بالمطابخ والتكيفات وبمقدم بيبدا من 100الف واللي بيتحدد علي حسب المساحة وبالتقسيط علي 10 سنين بدون فوايد استلم وحدتك بسرعة ومن غير تعب التشطيب للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056167
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