10 دقائق من عالم ديزنى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|شقتك ع بعد 10 دقائق من عالم ديزنى فى العاصمة الادارية وقريبة لمنطقة الخدمات مستشفيات ومولات تجارية ومدارس وارض المعارض شقتك 155م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3حمام ) بسعر روعة وبالتقسيط ع 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش وسط خدماتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|195,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052287
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