10 دقائق من عالم ديزنى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

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صورة الاعلان: 10 دقائق من عالم ديزنى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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شقتك ع بعد 10 دقائق من عالم ديزنى فى العاصمة الادارية وقريبة لمنطقة الخدمات مستشفيات ومولات تجارية ومدارس وارض المعارض شقتك 155م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3حمام ) بسعر روعة وبالتقسيط ع 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش وسط خدماتك فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 195,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/2/2020
رقم الإعلان: 2052287
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10/2/2020
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10/2/2020
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10/2/2020
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10/2/2020
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10/2/2020
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10/2/2020
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صورة الاعلان: لعشاق الهدوء والخصوصيه والمساحات الخضراء - في القاهرة مصر

لعشاق الهدوء والخصوصيه والمساحات الخضراء

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9/2/2020
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9/2/2020
صورة الاعلان: من غير ماتفكر كتير امتلك شقتك بأقل سعر في العاصمة - في القاهرة مصر

من غير ماتفكر كتير امتلك شقتك بأقل سعر في العاصمة

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9/2/2020
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(للتقسيط)

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9/2/2020
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8/2/2020
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8/2/2020
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8/2/2020
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8/2/2020
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8/2/2020
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