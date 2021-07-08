(فرصة عمل)
|1.#مطلوب للعمل فى #السعوديه #مهندس كهرباء •#خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى #انظمه الانذار و #الحريق • (توفر الشركة ( الاقامة + السكن +تذكره قدوم + تذاكر طيران عند اكمال مده العقد +بونص شهرى +بونص مشاريع ) •الرجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على الايميل لاجراء المقابلة •• لارسال السير الذاتيه و التواصل •• الوظيفة متاحة للمصريين فقط •• E-mail :Zhret.elhegaz@yahoo.com •• mob@whatsapp : 01099009306 •• HR :Ahmed elmaraghy
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة زهرة الحجاز لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 400
|التليفون:
|01099009306
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|العنوان:
|- جسر السويس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099340
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2,000 ريال
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200 ريال
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