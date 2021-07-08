1.#مطلوب للعمل فى #السعوديه #مهندس كهرباء

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
1.#مطلوب للعمل فى #السعوديه #مهندس كهرباء •#خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى #انظمه الانذار و #الحريق • (توفر الشركة ( الاقامة + السكن +تذكره قدوم + تذاكر طيران عند اكمال مده العقد +بونص شهرى +بونص مشاريع ) •الرجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على الايميل لاجراء المقابلة •• لارسال السير الذاتيه و التواصل •• الوظيفة متاحة للمصريين فقط •• E-mail :Zhret.elhegaz@yahoo.com •• mob@whatsapp : 01099009306 •• HR :Ahmed elmaraghy
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة زهرة الحجاز لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 400
التليفون: 01099009306

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - جسر السويس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/7/2021
رقم الإعلان: 2099340
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2.#مطلوب للعمل فى #السعوديه #مهندس كهرباء •#خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى #انظمه الانذار و #الحريق •.
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