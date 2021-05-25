1.مطلوب للعمل فى #السعوديه فني كهرباء كنترول •سن لا يزيد عن 30سنه •خبره في انظمه الاطفاء و الحريق •(توفر الشركة ( الاقامة + السكن +تذكره قدوم + تذاكر طيران عند اكمال مده العقد +بونص شهرى +بونص مشاريع ) •الرجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على الايميل لاجراء المقابلة •• لارسال السير الذاتيه و التواصل •• الوظيفة متاحة للمصريين فقط •• E-mail :Zhret.elhegaz@yahoo.com •• mob@whatsapp : 01099009306 •• HR :Ahmed elmaraghy