0% مقدم وتقسيط ع 10 سنين امتلك شقتك فى جولدن سكوير

دلوقتى فورا هتقدر تمتلك دوبلكس تشطيب كامل + ىسمارت هوم بموقع مميز جدا فى جولدن سكوير 155 م ( 3 غرف + ريسبشن + مطبخ + 2 حمام + تكييفات هديه ) مع 2 باكيه فى جراج خاص تحت الارض + مخزن خاص فى الجراج و باطلالة رائعة ع اجمل المساحات الخضراء و خدماتك كلها حواليك بدون اى مقدم و تقسيط ع 10 سنين من غير اى فوائد يعنى مقدمك هو اول قسط ليك يلا مستنى ايه كلمنا واعرف التفاصيل ع 01201135481 واستمتع بحياتك معانا فى Trio gardens بالتجمع الخامس و عيش حياة زى الملوك و نجوم الفن