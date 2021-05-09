0% مقدم وتقسيط ع 10 سنين امتلك شقتك فى جولدن سكوير

(للبيع)
|دلوقتى فورا هتقدر تمتلك دوبلكس تشطيب كامل + ىسمارت هوم بموقع مميز جدا فى جولدن سكوير 155 م ( 3 غرف + ريسبشن + مطبخ + 2 حمام + تكييفات هديه ) مع 2 باكيه فى جراج خاص تحت الارض + مخزن خاص فى الجراج و باطلالة رائعة ع اجمل المساحات الخضراء و خدماتك كلها حواليك بدون اى مقدم و تقسيط ع 10 سنين من غير اى فوائد يعنى مقدمك هو اول قسط ليك يلا مستنى ايه كلمنا واعرف التفاصيل ع 01201135481 واستمتع بحياتك معانا فى Trio gardens بالتجمع الخامس و عيش حياة زى الملوك و نجوم الفن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|تريو جاردنز- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|378,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093595
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