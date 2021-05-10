0% مقدم امتلك محلك 21 م بموقع مميز بSmart Mall

(للبيع)
|بموقع مميز امتلك محلك فى Smart Mall قريب من منطقة البنوك و شركات التأمين ومنطقة المطاعم وقاعات السينما محلك 21 م بالدور 4 ومش بس كده تصميم المول حكاية المول يقع علي مساحة 4 الف متر بدون اى مقدم واطول فترة سداد من غير اى فوائد يعني فرصة دلوقتي تستفيد بالمول وبالاسعار والخصومات وكل ده قبل ما تزيد الاسعار فكر وكلمنا واعرف التفاصيل ع 01201135481 واستثمر معانا افضل استثمار فى Smart Mall
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|سمارت مول- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|74,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093784
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