0% مقدم امتلك محلك 21 م بموقع مميز بSmart Mall

بموقع مميز امتلك محلك فى Smart Mall قريب من منطقة البنوك و شركات التأمين ومنطقة المطاعم وقاعات السينما محلك 21 م بالدور 4 ومش بس كده تصميم المول حكاية المول يقع علي مساحة 4 الف متر بدون اى مقدم واطول فترة سداد من غير اى فوائد يعني فرصة دلوقتي تستفيد بالمول وبالاسعار والخصومات وكل ده قبل ما تزيد الاسعار فكر وكلمنا واعرف التفاصيل ع 01201135481 واستثمر معانا افضل استثمار فى Smart Mall