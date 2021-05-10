0% مقدم امتلك محلك 21 م بموقع مميز بSmart Mall

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تفاصيل الإعلان
بموقع مميز امتلك محلك فى Smart Mall قريب من منطقة البنوك و شركات التأمين ومنطقة المطاعم وقاعات السينما محلك 21 م بالدور 4 ومش بس كده تصميم المول حكاية المول يقع علي مساحة 4 الف متر بدون اى مقدم واطول فترة سداد من غير اى فوائد يعني فرصة دلوقتي تستفيد بالمول وبالاسعار والخصومات وكل ده قبل ما تزيد الاسعار فكر وكلمنا واعرف التفاصيل ع 01201135481 واستثمر معانا افضل استثمار فى Smart Mall
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وفاء
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: سمارت مول- العاصمة الادارية
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 74,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/5/2021
رقم الإعلان: 2093784
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2/3/2021
صورة الاعلان: محل للايجار بدجلة المعادي - في القاهرة مصر

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28/2/2021
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