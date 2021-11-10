royal house servise مكتب خدم وشغالات رقم 1 فى مصر افضل مكتب شغ

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تفاصيل الإعلان
royal house servise 01207040101 مكتب خدم وشغالات رقم 1 فى مصر افضل مكتب شغالات وخادمات اجانب بمختلف الأعمار والجنسيات،افريقيا (نيجيريات - اثيوبيات - ارتريا - كونغوليات - كينيات - سودانيات)وعمالة اسيوية ( فلبينيات و إندونيسيات ) وجنسيات أخري، نوفر جميع انواع العمالة المنزلية شغالات وخادمات خبراء ومحترفين يعتمدعليهم فى ادارة كافة شئون المنزل من نظافة واعمال المطبخ مدربين وذوي خبرة بأعمال المنزل والمطبخ اندونسيات وفلبينيات بالقاهرة والاسكندرية وجميع محافظات مصر نتحري الدقة فى اختيار الشغالات مقيمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رويال هاوس لتوفير العمالة المنزلية
التليفون: 01207040101

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العنوان: - القاهره
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/11/2021
رقم الإعلان: 2112781
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