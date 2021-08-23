royal house servise

(للبيع)
|تقدم الشركة الفرنسيه خدمات مكافحة الحشرات والقوارض لعملائها في مصر أفضل أسعار شركات مكافحة الحشرات في مصر ، يجب التخلص من الحشرات والفئران التي تنقل الأمراض داخل المنزل ، لا داعي للقلق بعد الأن مع الشركة الفرنسية تحصل على الأفضل في ابادة الحشرات بأفضل اسعار شركات من مكافحة الحشرات . خبراء في مجال مكافحة الحشرات لدينا فريق من المتخصصين في ابادة الحشرات والقوارض مما جعل الشركة الفرنسية واحدة من أفضل شركات مكافحة الحشرات في مصر .نضمن لك التخلص الفعال والسريع من الحشرات والفئران للتواصل فون ووتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|royal house servise01207040101
|التليفون:
|01207040101
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|العنوان:
|- 6اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103438
32,514 جنيه
32,514 جنيه
1 جنيه
اتصل
4,000 جنيه
-3,000 جنيه
3,000 جنيه