royal houseلتوفير جميع العمالة المنزلية توفر الخدم والشغالات

(للبيع)
|royal houseلتوفير جميع العمالة المنزلية 01207040101 توفر الخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظافة المنزلية ومربيات الأطفال وراعيات المسنين والمسنات بالمنزل لجميع الحالات القعيدة والمتحركة والزهايمر بدرجاته المختلفة وحالات الكسور والحالات الحرجة والمتقدمة ونرعى المسنين من الرجال والسيدات والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في منازلهم بأيدي أمينة ورحيمة ومتخصصة ونوفر جميع أنواع العمالة المنزلية المقيمة والغير مقيمة واليوميات والشهريات من المصريات الأجنبيات والسودانيات والنيجيريات والأثيوبيات والغينيا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رويال هاوس لتوفير العمالة المنزلية
|التليفون:
|01207040101
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|العنوان:
|- نخدم جميع المحافظات
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112086
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