royal houseلتوفير العمالة المنزلية

(للبيع)
|royal house serviseيوفر جميع انواع العمالة المنزلية وبجنسية مصرية وجنسيات اخري اجنبية (مسؤليين نظافة _بيبي سيتر_رعاية مسنين_سائقين_طباخيين.الخ)بافضل خدمة وباقل الاسعار بشهادة عملائنا الكرام نوفر عقد لضمان مستوي الخدمة او لو حبيت تبدل العامل طول فترة التعاقد وكمان المندوب هيجيلك لحد بيتك بالعامل او مجموعة من العاملين لو حبيت تختار نتكلم بكل ثقة من اجل احترافنا هذه الوظيفة بكل معانى الكلمة علشان تكون واثق فينا لازم رقم واحد تتعامل بكل وضوح و امانة و هو دا اللي بيميز royal house service للخد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|royal house serviseلتوفير العمالة المنزلية
|التليفون:
|01207040101
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|العنوان:
|الاسكندريه- الازاريطه
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|32,514 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110060
32,514 جنيه
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