royal houseتوفير لكم كافة الخدمات المنزلية بجميع الجنسيات

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
نوفير العمالةالمنزليةتوفر لكم خدمة جليسات أطفال على مستوي عالي من الإحترافية والإتقان وذو تدريب عالي وخبرة. جميع جليسات اطفال لديهم تقرير طبي بشهادة صحية وضمانات قانونية لضمان أمان طفلك وأسرتك. نوفر بيبي سيتر لطفلك مقيمه وجليسات اطفال نقدر مسئولياتك داخل البيت وخارجهوحياتك الشخصية ونعتني بأطفالك بشكل سليم وتولية العناية الكاملة لحياتهم التربوية والتعليمية والترفيهية. لذلك قدرنا نجمع أكبر فريق متكامل من الجليسات والمقيمات مع الأطفال على مستوى عالي من الإحترافيةوالدراسةلتربوية والخبرة01207040101
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: royal house serviseلتوفير العمالة المنزلية
التليفون: 01207040101

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العنوان: الاسكندريه- الازاريطه
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 32,514 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/11/2021
رقم الإعلان: 2110197
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صورة الاعلان: مطلوب عاملة نظافة باليومية عند الطلب ب٦ أكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

مطلوب عاملة نظافة باليومية عند الطلب ب٦ أكتوبر

(فرص)

- في 6 أكتوبر مصر

مطلوب عاملة نظافة باليومية لأعمال نظافة في شقة سكنية بـ 6 أكتوبر في الحي السابع عند ميدان الحصري، ال.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

200 جنيه

15/9/2021
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