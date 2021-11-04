royal houseتوفير لكم كافة الخدمات المنزلية بجميع الجنسيات

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
الام المثالية الاعلان ده لكل ست بيت تعبانة وشقيانه في البيت والشغل والمطبخ والاولاد والنظافة وعايزه ترتاح شويه .مكتب royal house لخدمات الرعاية والنظافة المنزلية :-جبلك الحل لأنه بيوفر بنات محترمه جداا (مصريه- وسودانية - وسنغاليه )بأوراق وضمانات قانونيه والمكتب مسجل وحضرتك بتطلعي علي جميع الاوراق دي عند توقيع العقد وقبل توقيع العقد او دفع اي مبالغ ولان صحة عملانا تهمنا خوفنا عليهم من تعب المشوار وتضيع الوقت ومن انتقال الامراض ووفرنا مندوبين لتوقيع العقد وتحصيل التكلفة من داخل بيتك01207040101
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: royal house serviseلتوفير العمالة المنزلية
التليفون: 01207040101

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الاسكندريه- الازاريطه
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 32,514 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/11/2021
رقم الإعلان: 2110196
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21/10/2021
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20/10/2021
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شركة وثاق لمكافحة الحشرات والقوارض والتعقيم

(للبيع)

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العنوان:

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20/10/2021
صورة الاعلان: سيرفس هوم للخدمات المنزلية وجليسات المسنين والبيبي سيتر - في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

6 أكتوبر - مصر

اتصل

19/10/2021
صورة الاعلان: الوفاء سيرفس للخدمات نوفرالشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر - في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

6 أكتوبر - مصر

اتصل

18/10/2021
صورة الاعلان: شركة royal houseلتوفير العمالة المنزلية - في 6 أكتوبر مصر

شركة royal houseلتوفير العمالة المنزلية

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

Royal house serviseلتوفير العمالة المنزلية مصريين واجانب بكافة الضمانات وبخبره مش اقل من سنتين نوفر .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

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16/10/2021
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