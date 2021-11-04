royal houseتوفير لكم كافة الخدمات المنزلية بجميع الجنسيات

الام المثالية الاعلان ده لكل ست بيت تعبانة وشقيانه في البيت والشغل والمطبخ والاولاد والنظافة وعايزه ترتاح شويه .مكتب royal house لخدمات الرعاية والنظافة المنزلية :-جبلك الحل لأنه بيوفر بنات محترمه جداا (مصريه- وسودانية - وسنغاليه )بأوراق وضمانات قانونيه والمكتب مسجل وحضرتك بتطلعي علي جميع الاوراق دي عند توقيع العقد وقبل توقيع العقد او دفع اي مبالغ ولان صحة عملانا تهمنا خوفنا عليهم من تعب المشوار وتضيع الوقت ومن انتقال الامراض ووفرنا مندوبين لتوقيع العقد وتحصيل التكلفة من داخل بيتك01207040101