royal houseتوفير لكم كافة الخدمات المنزلية بجميع الجنسيات

(للبيع)
|الام المثالية الاعلان ده لكل ست بيت تعبانة وشقيانه في البيت والشغل والمطبخ والاولاد والنظافة وعايزه ترتاح شويه .مكتب royal house لخدمات الرعاية والنظافة المنزلية :-جبلك الحل لأنه بيوفر بنات محترمه جداا (مصريه- وسودانية - وسنغاليه )بأوراق وضمانات قانونيه والمكتب مسجل وحضرتك بتطلعي علي جميع الاوراق دي عند توقيع العقد وقبل توقيع العقد او دفع اي مبالغ ولان صحة عملانا تهمنا خوفنا عليهم من تعب المشوار وتضيع الوقت ومن انتقال الامراض ووفرنا مندوبين لتوقيع العقد وتحصيل التكلفة من داخل بيتك01207040101
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|royal house serviseلتوفير العمالة المنزلية
|التليفون:
|01207040101
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|العنوان:
|الاسكندريه- الازاريطه
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|32,514 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110196
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