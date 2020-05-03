housekeeping يونيفورم _( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
housekeeping يونيفورم _( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام يونيفورم عمال الفنادق وعمال النظافة والاشراف الداخلي الذي يجمع بين المرونة في الحركة والمظهر المناسب شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين يونيفورم اشراف داخلى - يونيفورم هاوس كيبنج – زى عمال نظافه – يونيفورم عمال نظافة الفنادق – موردين ملابس عمال النظافه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nana
التليفون: 01118689995

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30ش عدنان المدنى احمد عرابى المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,111 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/5/2020
رقم الإعلان: 2058809
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27/4/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليوني.
العنوان:

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26/4/2020
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العنوان:

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26/4/2020
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