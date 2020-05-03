(للبيع)
|housekeeping يونيفورم _( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام يونيفورم عمال الفنادق وعمال النظافة والاشراف الداخلي الذي يجمع بين المرونة في الحركة والمظهر المناسب شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين يونيفورم اشراف داخلى - يونيفورم هاوس كيبنج – زى عمال نظافه – يونيفورم عمال نظافة الفنادق – موردين ملابس عمال النظافه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nana
|التليفون:
|01118689995
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|العنوان:
|30ش عدنان المدنى احمد عرابى المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,111 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058809
1,111 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
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1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
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1 جنيه
1 جنيه
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1 جنيه