graduation gown

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تفاصيل الإعلان
graduation gown 01200561116 شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة وملابس التخرج نقدم لكم الزي الرسمى للحفلات (ارواب _اوشحة _قبعات التخرج ) بمصر لأى دولة باسعار مناسبة وخامات عالية الجودة مع امكانية التنفيذ حسب طلب العميل بمواصفات خاصة للأرواب والقبعة والوشاح . 01003358542–01200561116
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- حي الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/1/2021
رقم الإعلان: 2078379
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: لبس صعيدى للاطفال - ملابس تنكرية للاطفال - في الجيزة مصر

لبس صعيدى للاطفال - ملابس تنكرية للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس صعيدى للاطفال - ملابس تنكرية للاطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) - شركة السلام هي شركة متخصصة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2021
صورة الاعلان: موديلات زي تمريض - يونيفورم طبي - في الجيزة مصر

موديلات زي تمريض - يونيفورم طبي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات زي تمريض - يونيفورم طبي 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2021
صورة الاعلان: مصانع زي مدرسي (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصانع زي مدرسي (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع زي مدرسي (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و ي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2021
صورة الاعلان: يونيفورم عمال صيانة ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال صيانة ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال صيانة ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك في.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2021
صورة الاعلان: تفصيل بدلة حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفناد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/12/2020
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صورة الاعلان: سعر يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

سعر يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: زى الشيف - يونيفورم كافيهات ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

زى الشيف - يونيفورم كافيهات ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى الشيف - يونيفورم كافيهات ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: ملابس مدرسه - مصنع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

ملابس مدرسه - مصنع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس مدرسه - مصنع يونيفورم مدارس 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال - مصنع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال - مصنع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال - مصنع يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: Uniform Housekeeping - في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعمال نظ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: مصانع توريد زي عمال ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصانع توريد زي عمال ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع توريد زي عمال ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: الزى الموحد للامن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: الزى الطبي - يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية - في الجيزة مصر

الزى الطبي - يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الطبي - يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية ( 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص بهيئة التم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2020
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