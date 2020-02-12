(للبيع)
|chef uniforms _ ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) نقوم بتصنيع احدث تصاميم يونيفورم المطاعم والكافيهات (يونيفورم الشيفات – يونيفورم الجرسون – يونيفورم الويتر – يونيفورم مساعدين الشيف ) شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين يونيفورم مطعم تشرت,يونيفورم مطاعم,سويت شيرت,يونيفورم مطابخ ,يونيفورم الشيف,جاكت الشيف ,ملابس الشيف,ملابس الشيف,يونيفورم الطباخين,الزى الموحد للمطاعم,ملابس موحدة للشيف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nana
|التليفون:
|01223182572
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|العنوان:
|30ش عدنان المدنى احمد عرابى المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,111 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052686
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