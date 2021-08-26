carpetsكلاسيك

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تفاصيل الإعلان
carpetsكلاسيك02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي انتي في المكان الصح سجاد النظير خبره سنين موديلات 2021 خامات تركي كلاسك ومودرن امكانيه التوصيل لحد البيت رقم الواتس واوردرات الاونلاين : 01005745197 02237617477 لاوردرات الجملة والمعارض : 01225353900 01068870639 او زورونا فى فروعنا : امبابه (١ شارع مكه المكرمه متفرع من المشروع) رقم فرع امبابة : 01222474442 الأزهر (شارع الفحامين من شارع الغورية)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: joy
التليفون: 01005745197

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العنوان: - الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/8/2021
رقم الإعلان: 2103501
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سجاد خاص للمطبخ

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26/8/2021
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26/8/2021
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24/8/2021
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24/8/2021
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24/8/2021
صورة الاعلان: كاربت رصاصي - في الجيزة مصر

كاربت رصاصي

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كاربت رصاصي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو زهقتي من سجادك القديم وعايزة مودي.
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20/8/2021
صورة الاعلان: سجاد رصاصي - في الجيزة مصر

سجاد رصاصي

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16/8/2021
صورة الاعلان: سجادة - في الجيزة مصر

سجادة

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10/8/2021
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سجاد مودرن

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2021سجاد مودرن02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لسنا الوحيدون . لكننا متميزون تص.
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10/8/2021
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سجاد ومشايات

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سجاد ومشايات02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جمي.
العنوان:

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10/8/2021
صورة الاعلان: سجاد ورق شجر - في الجيزة مصر

سجاد ورق شجر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/8/2021
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سجاد عروسه

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5/7/2021
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سجاد نبيتى فى بيج

(للبيع)

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سجاد نبيتى فى بيج02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي افرشي بيتك وانتي مطمنه . خاما.
العنوان:

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اتصل

3/7/2021
صورة الاعلان: سجادة - في الجيزة مصر

سجادة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2021
صورة الاعلان: سجاد ورق شجر - في الجيزة مصر

سجاد ورق شجر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد ورق شجر02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي افرشي بيتك وانتي مطمنه . خامات عال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/6/2021
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