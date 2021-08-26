carpet designsتصامي م سجاد

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
carpet designsتصاميم سجاد02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي افرشي بيتك وانتي مطمنه . خامات عالية الجودة بأسعار مناسبة سجاد مودرن امكانيه التوصيل لحد البيت رقم الواتس واوردرات الاونلاين : 01005745197 02237617477 لاوردرات الجملة والمعارض : 01225353900 01068870639 او زورونا فى فروعنا : امبابه (١ شارع مكه المكرمه متفرع من المشروع) رقم فرع امبابة : 01222474442 الأزهر (شارع الفحامين من شارع الغورية)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: joy
التليفون: 01005745197

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العنوان: - الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/8/2021
رقم الإعلان: 2103521
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26/8/2021
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24/8/2021
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24/8/2021
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20/8/2021
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16/8/2021
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10/8/2021
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10/8/2021
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10/8/2021
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العنوان:

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10/8/2021
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5/7/2021
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اتصل

3/7/2021
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اتصل

1/7/2021
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