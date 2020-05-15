(للبيع)
|caps graduation _( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب التخرج,روب التخرج,روب المحامى,ارواب التخرج للدكتوراه,ارواب التخرج للماجيستير, احدث موديلات عبايات التخرج . صورة رواب تخريج . صور عبايات تخرج. صورتصاميم ارواب تخرج. اشكال عبايات التخرج . اوراب تخرج 2018 شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين شركة السلام لليونيفورم متخصصة فى عمل ارواب تخرج ( طقم تخرج كامل- كاب- وشاح- روب )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nana
|التليفون:
|01223182572
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|العنوان:
|30ش عدنان المدنى احمد عرابى المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,111 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059521
1,111 جنيه
1,111 جنيه
1,111 جنيه
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1,111 جنيه
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1,111 جنيه
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