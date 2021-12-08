Uniform Housekeeping -اماكن بيع ملابس خدم

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تفاصيل الإعلان
Uniform Housekeeping -اماكن بيع ملابس خدم 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفورم عمال النظافه ويونيفورم خدمة الغرف والاشراف الداخلى للفنادق اعلى جودة وبسعر المصنع فستان هاوس كيبنج بدلة عمال نظافه تيشرت وبنطلون للنظافه لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01119959296

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العنوان: 01119959296- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/12/2021
رقم الإعلان: 2114227
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8/12/2021
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7/12/2021
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7/12/2021
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7/12/2021
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6/12/2021
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6/12/2021
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6/12/2021
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6/12/2021
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6/12/2021
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6/12/2021
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6/12/2021
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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2021
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2021
صورة الاعلان: مريله طويله - مريلة مطبخ وتر بروف - في الجيزة مصر

مريله طويله - مريلة مطبخ وتر بروف

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- في الجيزة مصر

مريله طويله - مريلة مطبخ وتر بروف 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/12/2021
صورة الاعلان: شركة ارواب تخرج - في الجيزة مصر

شركة ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة ارواب تخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأو.
العنوان:

الجيزة - مصر

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5/12/2021
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