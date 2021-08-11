- Tire Killer الالمانيه TESCON تحتوي أنظمة على شفرات تخترق إطارات السيارة بالإضافة إلى التسبب في أضرار جسيمة تحت السيارة وبالتالي إعاقة حركتها. وأكثر المناطق استخدامًا هي: المناطق العسكرية ، وشركات البترول ، ومداخل مواقف السيارات ، ومراكز التسوق التي تتطلب إجراءات أمنية واسعة النطاق. SECURITY INNOVATION متوفر فقـط لـدى الوكيل المعتمد في مصر للمزيد من المعلومات عن الأسعار والمواصفات الفنية 01118455507