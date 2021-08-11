(للبيع)
|- Tire Killer الالمانيه TESCON تحتوي أنظمة على شفرات تخترق إطارات السيارة بالإضافة إلى التسبب في أضرار جسيمة تحت السيارة وبالتالي إعاقة حركتها. وأكثر المناطق استخدامًا هي: المناطق العسكرية ، وشركات البترول ، ومداخل مواقف السيارات ، ومراكز التسوق التي تتطلب إجراءات أمنية واسعة النطاق. SECURITY INNOVATION متوفر فقـط لـدى الوكيل المعتمد في مصر للمزيد من المعلومات عن الأسعار والمواصفات الفنية 01118455507
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Manalzain
|التليفون:
|01118455507
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|العنوان:
|29 مكرم عبيد مدينة نصر- مكرم عبيد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102367
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه