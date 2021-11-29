Royal house serviseلتوفي ر العمالة المنزلية مصريين واجانب بكافة الضمانات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
Royal house serviseلتوفير العمالة المنزلية مصريين واجانب بكافة الضمانات وبخبره مش اقل من سنتين نوفر (عاملين النظافة ومربيات الاطفال ورعاية مسنين والطباخين والسائقين والبوابين وافراد الامن) جنسية حسب الطلب يوجد (مصر والسودان والفلبين وغانا ونيجرية واثيوبية) كما نوفر الممرضين والممرضات لرعاية الحالات الصعب والحرجه وذوي الاحتياجات الخاصه في المنزل بايدي رحيمة وخبيرة نوفر كل هذه الخدمات بكافة الضمانات ويوجد عقد عند تسليم العاملين لضمان مستوي الخدمه وتوفير البدائل فور حدوث اي مشكلة نتكلم بكل ثقة م
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal house serviseلتوفير العمالة المنزلية مصريين واجانب بكافة الضمانات وبخبره مش اقل من سنتين نوفر (عاملين النظافة ومربيات الاطفال ورعاية مسنين والطباخين والسائقين والبوابين وافراد الامن) جنسية حسب الطلب يوجد (مصر والسودان والفلبين وغانا ونيجرية واثيوبي
التليفون: 01207040101

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العنوان: نخدم جميع المحافظات- القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/11/2021
رقم الإعلان: 2113233
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9/11/2021
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اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: royal house service لتوفير العمالة المنزلي - في القاهرة مصر

royal house service لتوفير العمالة المنزلي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

طلبك عندنا " royal house servise للعمالة المنزلية وخدمات الشركات ورجال الأعمال داخل مصر " خ.
العنوان:

القاهرة - مصر

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3/11/2021
صورة الاعلان: الوفاء سيرفس للخدمات والشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر - في القاهرة مصر

الوفاء سيرفس للخدمات والشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

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- في القاهرة مصر

كل ما تريده الأسر من شغالات,مربيات,جليسات مسنين متوفر لدينا 01275550242 الوفاء ترحب بعملائها الكرام .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

3/11/2021
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نوفر عاملات النظافة المنزلية والمربيات والطباخات لكافة المحافظات

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العنوان:

القاهرة - مصر

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12/10/2021
صورة الاعلان: سيرفس هوم للخدمات المنزلية وجليسات المسنين والبيبي سيتر - في القاهرة مصر

سيرفس هوم للخدمات المنزلية وجليسات المسنين والبيبي سيتر

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العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

27/9/2021
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