Royal house serviseلتوفي ر العمالة المنزلية مصريين واجانب بكافة الضمانات

(للبيع)
|Royal house serviseلتوفير العمالة المنزلية مصريين واجانب بكافة الضمانات وبخبره مش اقل من سنتين نوفر (عاملين النظافة ومربيات الاطفال ورعاية مسنين والطباخين والسائقين والبوابين وافراد الامن) جنسية حسب الطلب يوجد (مصر والسودان والفلبين وغانا ونيجرية واثيوبية) كما نوفر الممرضين والممرضات لرعاية الحالات الصعب والحرجه وذوي الاحتياجات الخاصه في المنزل بايدي رحيمة وخبيرة نوفر كل هذه الخدمات بكافة الضمانات ويوجد عقد عند تسليم العاملين لضمان مستوي الخدمه وتوفير البدائل فور حدوث اي مشكلة نتكلم بكل ثقة م
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|الإسم:
|Royal house serviseلتوفير العمالة المنزلية مصريين واجانب بكافة الضمانات وبخبره مش اقل من سنتين نوفر (عاملين النظافة ومربيات الاطفال ورعاية مسنين والطباخين والسائقين والبوابين وافراد الامن) جنسية حسب الطلب يوجد (مصر والسودان والفلبين وغانا ونيجرية واثيوبي
|التليفون:
|01207040101
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|العنوان:
|نخدم جميع المحافظات- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113233
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