Royal house service نوفرالخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظا

(للبيع)
|Royal house service 01207040101 نوفرالخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظافة المنزلية ومربيات الأطفال وراعيات المسنين والمسنات بالمنزل لجميع الحالات القعيدة والمتحركة ولدينا خدمات رجال الأعمال نوفر السائق والساعي والشيف والسفرجي وعمال النظافة و البوفيه والبودي جارد والبواب والحارس ونوفر خدمات النظافة الشاملة ومكافحة الحشرات و القوارض واعمال التشغيل والصيانة العمومية للمواقع والشركات والمصانع والنوادي والقري السياحية والكمباوندز والمقرات الادارية والابراج والقصور والفيلات للاتصال 01207040101
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|royal service
|التليفون:
|01207040101
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|العنوان:
|نخدم جميع المحافظات- نخدم جميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113754
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