Royal house service نوفرالخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظا

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تفاصيل الإعلان
Royal house service 01207040101 نوفرالخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظافة المنزلية ومربيات الأطفال وراعيات المسنين والمسنات بالمنزل لجميع الحالات القعيدة والمتحركة ولدينا خدمات رجال الأعمال نوفر السائق والساعي والشيف والسفرجي وعمال النظافة و البوفيه والبودي جارد والبواب والحارس ونوفر خدمات النظافة الشاملة ومكافحة الحشرات و القوارض واعمال التشغيل والصيانة العمومية للمواقع والشركات والمصانع والنوادي والقري السياحية والكمباوندز والمقرات الادارية والابراج والقصور والفيلات للاتصال 01207040101
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: royal service
التليفون: 01207040101

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العنوان: نخدم جميع المحافظات- نخدم جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 120 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/12/2021
رقم الإعلان: 2113754
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30/11/2021
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29/11/2021
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27/11/2021
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صورة الاعلان: سعاتك لاتوصف بعد ماتجربي خدماتنا لان احنا اسم علي مسمي .احنا royal house - في القاهرة مصر

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