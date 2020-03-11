(للبيع)
|Ora بتقدملك وحدتك في اميز موقع بالتجمع الخامس اخر شارع التسعين الجنوبي ودقايق من العاصمة علي الدائري الاوسطي دقايق من وسط البلد وطريق السويس ودقايق من طريق السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر و بسعر مميز جدا في التجمع 10% مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين بدون فوايد للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055652
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