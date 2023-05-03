(For Sale)
|تتميز هذه الماكينات بحجمها الصغير والمناسب للسفر وحملها في الجيب وهي تعمل بالبطارية وتوفر نتائج جيدة في الحلاقة، وتحافظ على مظهرك الجذاب في كل مكان و في اي وقت. مقاومة للماء وقابلة للغسل في كل مكان.يمكنك ايضا فك رقاقة الشفرة و غسلها تحت الصنبور للحفاظ على نظافتها و خلوها من الاوساخ. تأثير حلاقة افضلذات رقائق فولاذية مقاومة للصدأ مما يمنحك حلاقة اكثر احكاما و راحة وتزيل الشعر من الجذور. نوفر لكم: شحن مجاني وسريع إلى باب البيت على مستوى المملكة العربية السعودية 40% خصم الدفع عند الاستلام
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|عبد العزيز عمري
|Telephone:
|0563247214
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|- الرياض
Ar Riyad - Saudi Arabia
|Ad Information:
|Price:
|169 Riyal
|Posting Date:
|3/5/2023
|Ad Number:
|2181447
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1 Riyal
1 Riyal
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1 Riyal
1 Riyal
100 Riyal
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14,265 Riyal
99 Dollar
99 Dollar
500 Riyal
500 Riyal
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