تتميز هذه الماكينات بحجمها الصغير والمناسب للسفر وحملها في الجيب وهي تعمل بالبطارية وتوفر نتائج جيدة في الحلاقة، وتحافظ على مظهرك الجذاب في كل مكان و في اي وقت. مقاومة للماء وقابلة للغسل في كل مكان.يمكنك ايضا فك رقاقة الشفرة و غسلها تحت الصنبور للحفاظ على نظافتها و خلوها من الاوساخ. تأثير حلاقة افضلذات رقائق فولاذية مقاومة للصدأ مما يمنحك حلاقة اكثر احكاما و راحة وتزيل الشعر من الجذور. نوفر لكم: شحن مجاني وسريع إلى باب البيت على مستوى المملكة العربية السعودية 40% خصم الدفع عند الاستلام