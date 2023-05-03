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(For Sale)

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تتميز هذه الماكينات بحجمها الصغير والمناسب للسفر وحملها في الجيب وهي تعمل بالبطارية وتوفر نتائج جيدة في الحلاقة، وتحافظ على مظهرك الجذاب في كل مكان و في اي وقت. مقاومة للماء وقابلة للغسل في كل مكان.يمكنك ايضا فك رقاقة الشفرة و غسلها تحت الصنبور للحفاظ على نظافتها و خلوها من الاوساخ. تأثير حلاقة افضلذات رقائق فولاذية مقاومة للصدأ مما يمنحك حلاقة اكثر احكاما و راحة وتزيل الشعر من الجذور. نوفر لكم: شحن مجاني وسريع إلى باب البيت على مستوى المملكة العربية السعودية 40% خصم الدفع عند الاستلام
Contact The Advertiser:
Contact Name: عبد العزيز عمري
Telephone: 0563247214

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Location: - الرياض
Ar Riyad -

Saudi Arabia
Ad Information:
Price: 169 Riyal
Posting Date: 3/5/2023
Ad Number: 2181447
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Price
Posting Date
Ad Photo: عاااجل مدير مالي لشركة تعمل فى مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية

عاااجل مدير مالي لشركة تعمل فى مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية

(Job Opportunity)

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3/5/2023
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1 Riyal

2/5/2023
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بوابة مواقف السيارات 0552030027

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بوابة مواقف السيارات الالكترونية ZKTecho PB4060 الان بأقل الاسعار من مؤسسة أحدث الأنظمة NEW SYSTEMS.

1 Riyal

2/5/2023
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2/5/2023
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18/4/2023
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كيفية تنظيم السجل المحاسبي للأعمال التجارية في السعودية

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18/4/2023
Ad Photo: طابعاة كروت بلاستيكية جديدة للبيع

طابعاة كروت بلاستيكية جديدة للبيع

(For Sale)

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1 Riyal

9/4/2023
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