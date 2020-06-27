(للبيع)
|Hotel Uniforms _(شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) أفضل شركة يونيفورم فنادق,توريد يونيفورم فنادق,شركة توريد يونيفورم فنادق,شركة توريدات,افضل شركة توريدات,الزى الموحد للفنادق,ملابس العاملين بالفندق,ملابس العمال بالفنادق,ملابس الفندق,الزى الموحد للقرى السياحية والبواخر,زى الفنادق,ملابس الموظفين بالفنادق,ملابس الفندق,احسن شركة يونيفورم فنادق,اكبر شركة يونيفورم فنادق,يونيفورم هاوس كيبنج شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nana
|التليفون:
|01223182572
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|العنوان:
|30ش عدنان المدنى احمد عرابى المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,111 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061931
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