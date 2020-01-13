Hotel Uniformsشركا ت يونيفورم فنادق

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تفاصيل الإعلان
Hotel Uniformsشركات يونيفورم فنادق 01200561116 يونيفورم فنادق أفضل شركة يونيفورم فنادق تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: jokjok
التليفون: 01200561116

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العنوان: - الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/1/2020
رقم الإعلان: 2048848
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: يونيفورم شيف - ملابس مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم شيف - ملابس مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شيف - ملابس مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/1/2020
صورة الاعلان: Hotel Uniforms - في الجيزة مصر

Hotel Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Hotel Uniforms 01223182572 نقوم بتصنيع جميع انواع يونيفورم موظفين الفنادق ( يونيفورم الاستقبال بال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/1/2020
صورة الاعلان: ملابس هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/1/2020
صورة الاعلان: زى حراس الامن - في الجيزة مصر

زى حراس الامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى حراس الامن 01003358542–01200561116 مصنع يونيفورم امن شركات تصنيع يونيفورم امن تليفون : 010033585.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/1/2020
صورة الاعلان: ملابس التخرج 01003358542–01200561116 - في الجيزة مصر

ملابس التخرج 01003358542–01200561116

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس التخرج 01003358542–01200561116 موديلات ارواب تخرج اطفال عبايات تخرج gown graduation تليفون : .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم عمال - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال 01022216888–01119959296 موديلات يونيفورم تصنيع يونيفورم فنادق ومطاعم بدله عمال رجالى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/1/2020
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صورة الاعلان: افرول - شركة يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

افرول - شركة يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افرول - شركة يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/1/2020
صورة الاعلان: الزى الموحد ويونيفورم شركات الامن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

الزى الموحد ويونيفورم شركات الامن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد ويونيفورم شركات الامن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم شيفات - تصميمات يونيفورم لكل المهن ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات - تصميمات يونيفورم لكل المهن ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات - تصميمات يونيفورم لكل المهن ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/1/2020
صورة الاعلان: موديلات ملابس مدرسة ابتدائي (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

موديلات ملابس مدرسة ابتدائي (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات ملابس مدرسة ابتدائي (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/1/2020
صورة الاعلان: بدلة حارس الامن - في الجيزة مصر

بدلة حارس الامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بدلة حارس الامن 01003358542–01200561116 الزى الموحد ويونيفورم شركات الامن يونيفورم امن وحراسة اماكن .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/1/2020
صورة الاعلان: اسماء واماكن مصانع افرولات - في الجيزة مصر

اسماء واماكن مصانع افرولات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسماء واماكن مصانع افرولات 01003358542–01200561116 مصنع افرول فنى شركات تصنيع يونيفورم مصانع افرول ع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم الدكتور - في الجيزة مصر

يونيفورم الدكتور

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم الدكتور 01022216888–01119959296 يونيفورم مطاعم وفنادق تصنيع يونيفورم شركات الامن والنظافه ي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/1/2020
صورة الاعلان: ملابس مدرسه دريلات مدارس صور يونيفورم مدارس مصانع ا - في الجيزة مصر

ملابس مدرسه دريلات مدارس صور يونيفورم مدارس مصانع ا

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس مدرسه 01003358542–01200561116 دريلات مدارس صور يونيفورم مدارس مصانع الزى المدرسي فى مصر تليفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/1/2020
صورة الاعلان: كاب التخرج - في الجيزة مصر

كاب التخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كاب التخرج 01003358542–01200561116 تفصيل ارواب تخرج gown graduation ارواب تخرج جامعات مصنع ارواب تخر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/1/2020
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